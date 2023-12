DIGIKASSI TRIUMF ⟩ Eesti lühianimafilm valiti Sundance'i filmifestivali programmi

«Miisufy» režissöör ja kunstnik on illustraator ning animaator Liisi Grünberg, kes on animaatorina kaasa löönud mitmetel animafilmidel. Teiste seas on ta panustanud 5Miinuse «Kopterid» muusikavideo valmimisse. Grünbergi illustratsioonid on jõudnud nii Müürilehe kui maineka koomiksiväljande Kuš kaante vahele.