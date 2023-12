«Savvusanna sõsarate» operaator Ants Tammik võitis Ameerikas tähtsa auhinna

IDA parima operaatoritöö laureaadi Ants Tammiku sõnul nõuab tema amet mitmekülgset vastupidavust: «Operaatoritööd saadavad iga päev erinevad füüsilised ja ka vaimsed pingutused ning ilma seda tööd armastamata ei oleks niisugust ametit võimalik kaua pidada. Olen 10-aastase teekonna juures saanud aru, et see eriala sobib mulle hästi ja iga pingutus pakub mulle midagi vastu. Usun, et auhinnad tulevadki siis, kui need pole eesmärk omaette ja inimene teeb tööd suure kirega. IDA tunnustus teeb mulle muidugi suurt au ja ma olen õnnelik, et sellises tihedas ja kõrgetasemelises konkurentsis on minu tööd märgatud - see annab lisajõudu ja motivatsiooni edasi tegutseda!»