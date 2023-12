Kuraator märgib, et sõnades toetavad linn ja riik alati iga algatust. «Aga kui me midagi tegelikult teeme, siis keegi isegi ei täna meid. Mitte ainult rahas pole küsimus, ei öelda ka lihtsalt aitäh! Tead küll, imelik on tunda, et oled 30 aastat sellel alal töötanud ja sulle isegi ei öelda, et sa oled vajalik. Sa tunned, kuidas sind täielikult ignoreeritakse!» Zentšik võtab sisse professionaalse poosi, millest saab kohe pildi osa.