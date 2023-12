KES TULEVAD ESINEMA? ⟩ Tallinnas alustab uus elektroonilise muusika festival

Festivali korraldab Paavli Kultuurivabrik ning festivali ühe kuraatorina lööb ka kaasa Kersten Kõrge. «Eks Dreamscape on nõks stamp pealkiri ning kõike seda on küll varem tehtud - aga liiga ammu. Juba hetkel kokku jooksvat plaani vaadates on mul omamoodi unenäoline tunne. Muusikaürituste vormide spekter on selles mõttes kokku kuivanud, astuks aga sammu harjumuspärasest tagasi, aga mitte kõrgkultuurilistesse etüüdidesse, vaid säilitades seinast seina klubikultuurilise limbo. Loome ruumi, kus ringi uudistada ja avastada. See on ka veidi selline tagurpidi teema - inimesed ju öösiti aega maha ei võta üritustel - teeb siis pikutamise osa enne meie õhtust vööndi. Laupäeval, ilma reede õhtuse töönadala seljatamise kohustuseta. Drop in, Turn on, Dance off,» sõnas Kõrge.