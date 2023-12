50 AASTAT KISSI ⟩ Tõnu Trubetsky vaatab tagasi glämmroki hiiule

Kui me süveneme juubelitest ning tähtpäevadest kootud glämmroki gobelääni, on Kiss selles pidustuste sümfoonias kesksel kohal. Ikoonilise bändi kõrval on oma nimed muusikaajaloo annaalidesse söövitanud ka teised glämmroki ajastu tipptegijad: David Bowie «Aladdin Sane», Alice Cooperi «Muscle of Love», Electric Light Orchestra «ELO 2», Harpo «Honolulu», Mudi plahvatuslik singel «Dynamite», Suzi Quatro ja Queeni omanimelised debüütalbumid ja Slade'i antoloogiline album «Sladest» jagavad kõik oma kuldset juubelit tähistades tähelepanu keskpunkti.