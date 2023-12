See on alati kõige raskem – panna kokku mõni edetabel, mis puudutab kirjandust. No ei ole kõrgushüpe, ei ole distants suuskadel. Niisiis unustame tabeli ära, aga mõningaid sellesse aastasse mahtuvaid raamatusoovitusi tahaks jagada küll. Keeruline värk, aga proovime.

Kuna traditsiooniliselt võetakse neil puhkudel ette eesti autorid, siis murran väheke traditsiooni ning räägin pisut tõlkekirjandusest. Miks? Aga seepärast, et tõlkekirjandus – ja eriti vääramatu klassika – sattumine eesti keelde on omaette sündmus. Ja vinget tõlget on eriti peale «Hieronymuse» sarja ilmuma hakkamist meie lugemiskappidele potsatanud ohtralt. Selle sarjata oleks me paljust ilma; asi selles, et äge tõlge ei müü kõige paremini, nii nõuab maailmaklassika avaldamine märkimisväärset toetust.