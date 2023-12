Teadmised väärtusest ja väärikusest

Salumaa filosoofia olemus avaneb antiik- ja keskaega käsitleva esimese osa sissejuhatuses. Tema jaoks pole need kuivad elitaarsed teooriad, vaid ta nimetab filosoofiaks kõiksugu inimlikku järelemõtlemist, mille abil püüda jõuda selgusele iseendas ja oma olemasolus siin maailmas, aga ka sellesama maailma enese olemuses, tähenduses ja seaduspärasuses. Ta mõtiskleb, et mitte kõik pole filosoofiline mõtlemine, vaid see on seal, kus on teadlik janu õppida tundma ning mõista iseenda ning maailma olemust.