KULTUURIS KUUM ⟩ Ene-Liis Semper: ärme osta aasta aega ühtegi asja

Ene-Liis Semper nendib, et planeedi häving, kliimakatastroof on nii valus teema, et üksikinimesel on lihtsam elada nii, et kui aknast välja vaadates ei tundu olukord veel väga hull, siis lükkab probleemi homsesse.

Foto: Eero Vabamägi