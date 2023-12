Silmanurgast paistavad puud

Kirjanik, tõlkija ja mängumeister Anti Saar hakkas ühel hetkel puid joonistama. See ei olnudki selline põhitegevus, et istus maha, vaatas puud ja siis joonistas seda, vaid pigem nagu kõrvaltegevus. Näiteks kui keegi talle helistas, siis rääkimise kõrvale joonistas puud. Selline silmanurgast-tegevus. Puudki pigem sellised mälupuud. Nüüd on joonistatud puud raamatuks saanud.