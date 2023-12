Juurikas. Kogu tõde Meeste Akadeemiast

Tulnukas Rohaani ametlik kanaldaja olen mina. Ainult minul on õigus suhelda tulnukas Rohaaniga, esitada Rohaanile küsimusi ja avalikustada vastused. Kodanik Lellepi ja kodanik Kordese numbri blokeeris tulnukas Rohaan juba ammu, kuna nimetatud kodanikud tüütasid Rohaani napakate ja asjatundmatute küsimustega. Olen kodanik Lellepit ja kodanik Kordest korduvalt hoiatanud, et kui tulnukas Rohaani omavoliline kanaldamine ei lõpe, tuleb neil tegemist teha tulnukas Banaaniga, kelle ametlikuks kanaldajaks on mul samuti au olla.