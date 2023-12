Depardieud ärakasutamises süüdistanud näitlejanna sooritas enesetapu

Debeveri surmast andis teada Prantsusmaa ajaleht Libération. Debever suri 6. detsembril, olles nädal aega haiglas olnud. Varasemalt on väidetud, et Debever suri 7. detsembril, täpselt samal päeval, kui tema süüdistusi Depardieu vastu kajastati Prantsuse televisioonis eetrisse läinud saates «Gérard Depardieu: Kolli langemine». Debever olevat end 60-aastaselt ära tapnud. Pariisis on alustatud uurimine, et selgitada välja täpsemad asjaolud, mis viisid näitlejanna surmani.