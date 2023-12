Qobuz valis Pärdi ja Kaljuste albumi parimate sekka

Ilma nende tähtedeta ei saaks nad teha uudiseid, et Arvo Pärdi album «Tractus», mille salvestas Tallinna Kammerorkester ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor Tõnu Kaljuste juhatusel. Eile tuli uudis , et USA NRP ehk National Public Radio avalikustas oma iga-aastase albumiedetabeli, kuhu kriitik Tom Huizenga valis kümne parima muusikalbumi hulka ka «Tractuse».

Nüüd on oma valikuga välja tulnud voogedastusplatvorm Qobuz , mis oma Qubus Magazine’is žanrite kaupa aasta parimaid albume esile tõstab. Klassikarubriigis on valikus loomulikult «Tractus»; selle kõrval Islandi pianist Víkingur Ólafsson, viiuligeenius Isabelle Faust ja pianist Yuja Wang koos Los Angeles filharmoonikute ning dirigent Gustavo Dudameli Rahmaninovi esitamas.

Qubuz on Prantsusmaalt alguse saanud voogedastusteenus, mille fonoteegis on eelistatult hea valik jazz- ja klassikalist muusikat. Pakutakse kadudeta pakitud muusikavoogu ja mõned kuldkõrvad ütlevad, et Qobuze kvaliteet ületab Tidali om, Spotifyst või YouTube’st rääkimata. Paraku pole Qobuz Eestis kättesaadav. Paar aastat tagasi kaasa firma suurel hulgal investorite raha laienemiseks ja 2021. aasta kevadel see ka toimus, aga meie suunal jäi viimaseks piiriks Soome, Baltimaadesse teenus ei jõudnud.