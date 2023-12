ÕUDUS LENNUREISI AJAL ⟩ Mötley Crüe trummarit süüdistatakse seksuaalses ärakasutamises

Mötley Crüe trummari Tommy Lee vastu on esitanud hagi naine, kes väidab, et Lee ründas teda seksuaalselt 2003. aastal Californias toimunud helikopterisõidu ajal, vahendab NME. Süüdistuse esitanud naine jätab end hagis nimetamata, kuid juhtunu kohta on mitmeid detaile, mis kirjeldavad kopteris aset leidnud ärakasutamist.