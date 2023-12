GALERII ⟩ Palju õnne! Vaata, kuidas möödus helilooja René Eespere suur juubelikontsert

«Heliloojale on autorikontsert ikka eriline sündmus ning 70 ei saa ma ka enam kunagi. Õhtu on ka veel selles suhtes erakordne, et see on minu esimene autorikontsert Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdimajas,» ütles helilooja René Eespere, kes töötab Muusika- ja Teatriakadeemias juba alates 1979. aastast, ning aastast 2002 professorina.