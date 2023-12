Vene võimud kuulutasid Boriss Akunini terroristiks

Tema nimi on tähistatud tärniga (*) kujul. Rossiyskaya Gazeta on kirjutanud, et tärnid näitavad organisatsioone ja üksikisikuid, kelle kohta on teavet nende seotuse kohta terrorismiga. Detsembri alguses ilmusid sellised märkmed poliitik Aleksei Navalnõi, tema liitlase Leonid Volkovi ja korruptsioonivastase sihtasutuse (FBK) direktori Ivan Ždanovi kohta. Nad on olnud nimekirjas alates 2022. aastast, kuid varem olid nad registris seotud «äärmuslike tegevustega».