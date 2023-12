INTERVJUU ⟩ Helilooja Arash Yazdani: pühadus on kurjast!

Tema kunstiliselt juhitaval Tallinna Uue Muusika Ansamblil toimub 19. detsembri õhtul peagi hingusele minevas Sveta Baaris show nimega «Scrapyard 3.5 for Klaus Schulze», mis on pühendatud eelmisel aastal meie hulgast lahkunud saksa süntesaatoripioneerile. Yazdani veel rõhutab, et ta ei taha seda nimetada kontserdiks, sest sel on kuidagi puine kõrvaltähendus. Talle puisus ei istu.