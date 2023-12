Jeff Mills on teerajaja – alates oma raadiosaatest «The Wizard» 1980ndatel ning kollektiivi Underground Resistance kaasasutamisest ja plaadimärgi Axis rajamisest 1990ndatel. Temast on räppinud Eminem ning ta on Prantsuse kultuuriministeeriumi teenetemärgi Ordre des Arts et des Lettres kavaler.