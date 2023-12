Usin «Sõrmuste isanda» fänn kaevati loomevarguse eest kohtusse

2023. aasta aprillis kaebas Polychron omakorda kohtusse Tolkieni vara hooldajad ning Amazoni, väites, et Amazoni teleseriaal «Võimusõrmused» kopeerib tema fännikirjandust. Ka siis otsustas kohus, et hoopis Polychroni romaan rikub Amazoni seriaali õigusi ning otsustas kohtuasja tühistada. See tähendab, et fännitekste viljelev autor on juba mitmel korral pika ninaga jäänud.