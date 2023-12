Rock Hoteli esituses kannab Ned Milleri pala «From a Jack to a King» pealkirja «Kuidas läks sul see mäng?». Eestikeelsete sõnade autor Heldur Karmo on sinna kirjutanud read: «On ärtuemand see / kes lihtsa mehe võitjaks teeb…». Madis Jürgeni raamatu sünni taga, lugeja võib nii aru saada, seisab samuti suuresti üks daam, Margit Kõrvits.