LEVIFIRMA VÕIMALIKUD SEOSED VENEMAAGA ⟩ Tartu kino otsustas loobuda oodatud filmi näitamisest

Kino Sõprus lisab: «Meile teadaolevalt on filmiga seotud isikud Venemaalt lahkunud ja oleme kindlad, et Sõpruse piletitulu sinna ei jõua. Levifirmaga seotud inimesed on oma endise elu Venemaal maha jätnud ning siia põgenenud, meiepoolne boikoteerimine ei täidaks mitte mingit eesmärki. Selline on meie arvamus. Frustreeriv on aga see, et tänase päevani müüakse Eesti õigusi tihti ühes komplektis endise Nõukogude Liiduga. Me ei ole SRÜ riik, rahvusvaheline filmilevi võiks seda tänaseks juba peegeldada. Kohe on 2024.»