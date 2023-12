MUUSIKAMAITSE ANATOOMIA ⟩ Paeluv pilguheit muusika varjatud maailma

Ja mitte ainult, vaid kirjutanud sellest ka väga haarava ning kauni teose «Nii see kõlab», kus uurib heliliste sümpaatiate või antipaatiate põhjuste teaduslikke tagamaid ja hinge ning kõneleb ühtlasi sellest, miks meie lemmiklaulud ikkagi on meie lemmiklaulud. See teos on igale muusikasõbrale hariv ja ühtlasi põnev kohtumine enda peidus poole ja sisemise minaga.

Muusikameister ja teadlane

Kui võiks ehk nõustuda väitega, et ei tasu usaldada majandusteadlast, kes pole ise miljonär, siis Susan Rogers teab, mida ja millest kirjutab. Ta oli tuntud ja mõjukas plaadiprodutsent, kellest on hiljem saanud ajuteadlane. Rogers alustas stuudiotööd kuldses keskeas helitehnikuna Los Angeleses, töötas end üles ja sai juhtivaks helirežissööriks Prince’i albumite «Purple Rain», «Around the World in a Day», «Parade», «Sign o’ the Times» ja «The Black Album» juures. Pluss veel artistid Barenaked Ladies, David Byrne, Tricky, Michael Penn ja teised.