LENNUÕNNETUS VIIS KANNIBALISMINI ⟩ Traagiline tõestisündinud lugu jõuab taas ekraanile

«Society of the Snow» räägib 1972. aastal aset leidnud õnnetusest, kui Andidesse kukkus Uruguay ragbitiimi ja teisigi reisijaid Tšiilisse toimetanud lennuk. Kokku oli pardal 45 inimest, kuid lõpuks päästeti mägedest ainult 16 ellujäänut, kes pidid mägedes kannatades hakkama surnud kaaslasi sööma. 40 aastat tagasi toimunud õnnetusest on valminud ka 1993. aasta film «Elus», samuti on sellest kirjutatud raamatuid.