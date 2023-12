Erakordselt kosutav on näha, et viimati jalgpalli MMi ajal telemaastikku raputada üritanud Kinoteater on jälle stuudiosse pugenud ja viiel päeval enne pühi oma huumorikavaga esineb. Mäletan, et MMi ajal kirjutasin, et niisugune asi peaks ühe rahvusringhäälingu iganädalases programmis olema.