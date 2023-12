«Lollus.Laiskus.Saamatus.» on seni kõige terviklikuma kontseptsiooniga Tabloitedi plaat. See on läbivalt ühiskonnakriitiline, selle iga laulu taga on konkreetne tähelepanek, ärritus või mälestus elust enesest. Album on ühtaegu üldistav ning isiklik.

Külalissolistina teeb albumil kolmes loos kaasa ansamblitest Miip ja Go Away Bird tuntud Hanna Roll. Plaadi kaanekujunduses kasutatud Saksa kunstniku Otto Dixi maali «Tikumüüja» kohta ütleb Tabloitedi laulukirjutaja Mart Niineste, et see pilt on teda aastaid kummitanud: «Inimene on kulumaterjal. Kes on kogenud, see mõistab. Dixi maal võtab kokku albumi lüürikasse pandud ühiskonnakriitika.»