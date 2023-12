Müüduim artist oli ta juba 2014. aastal, «The Eras Tour» on aga esimene, mis kogus üle miljardi dollari. Saksamaal soovis pileteid kontsertidele osta kolm miljonit inimest, Poolas Varssavi omadele 600 000. Tuurinimelisest filmist sai ajaloo edukaim kontsertfilm, kuid selles on midagi mehaanilist, harjumuspärast. Massid vist ei oska illusioonideta olla. Ajakiri The New Yorker kasutas selle kohta sõna «monotoonne». Swifti eelmine tuur oli heas mõttes tumedam.