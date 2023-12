VOT SEE AJAB JUDISEMA ⟩ Eestis tehtud õuduka jaoks kupatati Hollywoodi näitlejad Maardusse

Filmi tootis World’s Fair Pictures ja selle valmimisel ostis õigused ära maailma tippmüügiagent Magnolia Pictures, kelle kaudu on see jõudnud Eesti levitaja Hea Films kätte ja kohalikku kinolevisse. Filmi režissöörid on Lee Roy Kunz (kes mängib filmis ka peaosa) ja Cru Ennis ning operaator on Isaac Baumann. Peale režissööride ja operaatori oli kogu filmi meeskond Eestist ja eestlaste regionaalsed partnerid.