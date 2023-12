VÄIDETAVALT BIITLITEST PAREMGI ⟩ Mille kallal töötab John Squire koos Oasise Liam Gallagheriga?

Squire ja Gallagher on fänne juba mõnda aega uue albumiga õrritanud. Juunis Knebworthis esinedes ühines Squire Gallagheriga, et koos esitada Oasise üht suurimat hitti «Champagne Supernova». Seejärel postitas Gallagher X'i (endine Twitter): «Supergrupp tulekul LG JS», viidates sellega endale ja Squire'ile. Gallagher ühtlasi kinnitas, et kavatseb Squire'iga kindlasti midagi koos teha ning õrritas, et tema ja Squire'i ühine album oleks parim album pärast Beatlesi 60ndate keskel ilmunud «Revolverit».