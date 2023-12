Maija Tabaka on neist kolmest ainsana veel elus. Sõidame näituse «Raamist lahti» teise kuraatori Laima Kreivytėga teda Jūrmalasse intervjueerima. Maja Lielupe suvitusrajoonis paistab uute hiigelvillade vahelt vaevalt välja, aga on omas ajas olnud moodne ehitis. Oleme natuke ärevil, sest 83-aastane Tabaka on elanud viimased aastad eraklikult ega armasta eriti uusi inimesi. Meid on ta siiski soostunud vastu võtma ja osutub väga lahkeks.