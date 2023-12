Kristjan Järvi pani jõuludeks kokku muusikalise menüü «Nordic Chill»

«Need laulud on mulle väga südamelähedased, peegeldades vaikset ilu, valjusid praksatusi ja sisekaemuslikke hetki, mida talv endaga kaasa toob.«Nordic Chill» on isiklik teekond läbi helide. Iga rada on hoolikalt valitud, et jäädvustada talverahu olemust,» kirjeldas Järvi.