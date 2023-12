Tallinnas disaini- ja arhitektuurigaleriis on 7. jaanuarini avatud näitus «PiparkoogiMaania», kus sel aastal on fookuses filmikunst. Näiteks on piparkoogiks saanud Eesti kinolegendid Lotte, Klaabu, Vanamees ja Naksitrallid, samuti ei puudu näituselt maailmatähed James Bond, Alfred Hitchcock, Godzilla, Charlie Chaplin ja teised ägedad tegelased.