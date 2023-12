Kuidas leida rahu töönarkomaaniast nakatunud maailmas?

Wim Wendersi elutarkus ja loomekogemus on leidnud suurepärase kokkuvõtte «Täiuslikes päevades», mis on meditatiivne kirjeldus igapäevaelu rõõmudest. Kriitikud on seda võrrelnud vanameistri suurteosega «Taevas Berliini kohal», kuna filmi peategelasele, Tokyo käimlate koristajale Hirayamale meeldib samuti olla nähtamatu nagu seda olid Berliini inglid, jälgides oma ümbrust ja inimesi, pildistades puid ja nautides inimelu iga detaili.

Hirayama elufilosoofia kajastab Wendersi filmi ideed - režissöör püüdis luua utoopilist filmi praeguses reaalsuses, kus me kõik oleme muutunud töönarkomaanideks, kellel on liiga palju tegevusi ja liiga palju nutiseadmeid. Hirayama tegelaskuju on sellest teadlik ja suudab kaootilises maailmas oma rutiinist kinni pidades säilitada rahu ning uskuda, et vähemalt midagi on tema enda kontrolli all.