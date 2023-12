68-aastaselt suri suurepärane Ameerika saksofonimängija Marc Charles Williams ehk Mars Williams, kes mängis 80ndate new wave bändides The Waitresses ja The Psychedelic Furs. Williams suri Chicago haiglas vähki juba 20. novembril, kuid tema surmast on avalikkus alles nüüd teada saanud.