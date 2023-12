JÜRI KOTŠINEV ⟩ Mida võimust vaevatud vene kirjanikud välismaal korda saadavad?

Nagu eelmise sajandi esimesel veerandil on ka nüüd, sada aastat hiljem, tekkinud uute maalt lahkunud autorite seltskond, mida 1920. aastatega võrrelda ei saa, kuid mis on ometi olemas. Kuidas tunnevad ennast need autorid, kes ei ole nõus Putini režiimiga ja Putini kui poliitilise figuuri tegevusega, võib vaid ette kujutada. Inimene, kes on sunnitud lahkuma kodumaalt küpses vanuses, mitte aga lapsepõlves või varajases nooruses, annab endale aru, kuivõrd muutub kogu tema elu uues keelekeskkonnas ning uutes elukorralduslikes tingimustes tsivilisatsioonis, mida nimetatakse koondnimetusega «tsiviliseeritud maailm» või «kollektiivne Lääs».