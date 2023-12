INTERVJUU ⟩ Eesti digikassid kräunuvad ühel maailma tähtsamal filmifestivalil

Eesti lühianimal on viimase paari aasta jooksul üldiselt väga hästi läinud. Alles hiljuti pääsesid Oscari nominentide eelvalikusse Eesti Joonisfilmi ja Nukufilmi animafilmid «Eeva» ja «Koerkorter». Eelmisel aastal saime kaasa elada Sander Joone rallifilmile «Sierra», mille müriseva mootori ja vilisevate rehvide vahelt immitses Oscari-lootuse lõhna. «Sierra» produtsendi Aurelia Aasa sõnul on tema stuudio AAA Creative loodud animafilmide märksõnaks mängulisus. Tänu sellele mängulisele on ka uhiuus «Miisufy» osutunud täistabamuseks. Kuna tunneme, siis sinatasime.