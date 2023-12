Kultuuriaasta on kohe-kohe lõppemas ning sellega seoses on paslik tagasi vaadata möödunud aasta kõige põletavamatele ja oluliseimatele kultuurisündmustele. Siin on ülevaade 2023. aasta kultuuriellu jälje jätnud värvikamatest sündmustest, mis Postimehe lugejatele korda läksid.