Tokios avalikke käimlaid koristava Hirayama (Yakusho) igapäevaelu vaatlev «Täiuslikud päevad» keeldub seejuures allumast dramaturgia seaduspärasustele. Siin filmis ei ole suurt konflikti või kriisi, mida peategelane peab lahendama, samuti ei läbi Hirayama teekonda sügavama enesemõistmise või kasvamise poole. Kuigi Wim Wenders on suuresti tuntud road movie’de ehk niinimetatud teekonnafilmide järgi («Paris, Texas»), mille eesmärk on näidata tegelaste kasvamist läbi pikema rännaku, on «Täiuslike päevade» Hirayama seevastu juba filmi alguses saavutanud sellise introspektiivsuse ja vaimsuse, milleni road movie’des loodetakse lõpuks jõuda.