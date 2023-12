Juurikas. Suur finaal

Jürgen Ligi: «See on naeruväärne küsimus. Õieti mina kui kõige targem inimene ruumis ei peaks säärastele napakatele küsimustele vastamiseks oma kallist aega kulutama. Igale vähegi arukale inimesele on selge, kui tähtsad väljakutsed Reformierakonna ees seisavad. Aga no kui palju neid arukaid inimesi televaatajate hulgas on? Seega olgu siinkohal selgelt välja öeldud: mina kavatsen võidusumma kulutada maksuküüru kaotamiseks, automaksu kehtestamiseks ja Isamaa reitingu langetamiseks. Viimatimainitud asi tuleb ära teha esmajärjekorras!»