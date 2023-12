Enne aastavahetuse õhtut telekava vaadates pean ütlema, et kogu päeva programmi koostamise lõikes tuleb võitjaks TV3, seda muidugi eriti perede jaoks, kus kasvab ka lapsi. Hommikust alates kuni õhtuste uudisteni erinevad animatsioonid ja multikad - see kulub alati ära. «Trollid 2» on ka väga hea peomeeleoluga film, mis nagu aastavahetuse programmi jaoks loodud. Niisuguseid lastefilme olen nõus vaatama rohkem kui korra. Lasterõõmu nõrkemiseni.

Kanal 2 teeb valiku oma kanali mittevaatamise osas lihtsamaks, sest terve päev läbi Mr. Beani vaadata - see on küll puhas masohhism ja kanali poolt hoolimatu suhtumine. Bean väikestes doosides on ju kena küll, aga kas Kanal 2 vaatajaskond ikka tõesti on selline, et neile aasta viimasel päeval niisuguse vaimuvaese vasaraga vastu pead virutada?