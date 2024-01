PAHA LUGU LASTERAAMATUGA ⟩ Eestis edu leidnud illustraatorit süüdistatakse varguses

Mrzljaki illustratsioonid Indrek Koffi raamatule «Palavikulilled» on nimelt märgatavalt sarnased Concejo omadele raamatus «Punamütsike», mis põhineb vendade Grimmide muinasjutul. Facebooki postituse all on Concejo toetuseks välja astunud ka Olga Pärn, kes märgib kurvastusega, et Lucija Mrzljak on tema ja Priit Pärna endine õpilane ning sarnasus illustratsioonide vahel on tõesti ilmselge. «Joanna, su töö on väga sarmikas, aga see pole mingi õigustus,» märgib Olga Pärn toetavalt. Mrzljak on nimelt lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuri animatsiooni eriala Priit ja Olga Pärna juhendamisel.