Eile andis Eesti Filmiajakirjanike Ühing kinos Sõprus oma aastaauhinna Neitsi Maali «Savvu­sanna sõsaratele». See on juba 18. au­hind, mille film on Sundance’i festivali preemiaga alanud teekonnal noppinud. «Kõikidest neist valmistaski kõige suurema üllatuse see esimene auhind, mis andis mõista, mismoodi lend meid ees ootab,» ütles režissöör Hints, kes oli sunnitud ka tseremooniale kohvriga tulema. «Oma inimeste toetus tähendab meile aga väga palju!» kinnitas lausa ratastel elav lavastaja.