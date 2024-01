Kuus teost püüdlevad 5000-eurost kunstipreemiat

AkzoNobel Kunstipreemia lähtub ideest «Värv kui kunst». Preemia eesmärk on tunnustada kunstnikku Eesti kunstimaastiku rikastamise eest värvikasutuse aspektist lähtuvalt. AkzoNobel Kunstipreemiale 2023 nomineeriti teos, näitus või kunstiprojekt, mida on avalikkusele eksponeeritud perioodil oktoober 2022 – september 2023.

AkzoNobel Kunstipreemia on vanim erakapitalil väljaantav kunstipreemia Eestis, millega alustati 1996. aastal. Akzo Nobel Baltics AS omab vanimat ja tähelepanuväärseimat ettevõttele kuuluvat kunstikollektsiooni Eestis, millele pandi alus 1990. aastal. Kunstikogu on eksponeeritud Tallinna peakontoris ja Rapla tootmiskompleksis. Eesti kunsti toetamine on tähtis osa Akzo Nobel Baltics AS identiteedist ning ajatu väärtus, mis ühendab kõiki töötajaid ning ettevõttega seotud inimesi.