Tagasi sarimõrvareid uurima: David Fincheri Netflixi menusari võib ekraanile naasta

«Ma olen kuulnud, et David on sellele mõelnud. Ma ei ütle, et see tuleb tagasi, aga ma ütlen, et kui see tagasi tuleb, tulen ma sellega koos,» ütles McCallany Awards Dailyle.

McCallany avaldas siiski hoiatussõna neile, kes ootavad Mindhunteri 3. hooaja teadaannet: «Sellest on nüüd möödas paar aastat, nii et see on ebatõenäoline, kuid isegi see, et ta sellele mõtleb, on lootusrikas märk.»

John E. Douglase ja Mark Olshakeri samanimelisel raamatul põhinev «Mindhunter» kaardistas FBI käitumisteaduse üksuse päritolu ja sarimõrvarite jahtimise strateegiaid. McCallany kehastas eriagent Bill Tenchi, Jonathan Groff Holden Fordi ja Anna Torvi Wendy Carri.

Alles hiljaaegu selgitas režissöör David Fincher väljaandele Le Journal du Dimanche: «Ma olen kahe esimese hooaja üle väga uhke, kuid see on üsna kallis sari ja Netflixi silmis pole me meelitanud piisavalt suurt vaatajaskonda, et seda investeeringut õigustada.»