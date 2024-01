Metsloomade keskel elav erak sõbrunes haruldase ilvesega

Soome režissööri Juha Suonpää dokumentaalfilmi «Ilvesmees» («Lynx Man») saadab festivalidel edu. Viimase paari kuu jooksul on film saanud neli festivali peaauhinda, mis on hea uudis ka Eestile, sest dokumentaali kaastootja Eestist on Klara Films. Eesti kinodes linastub film 9. veebruarist.