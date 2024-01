Välismaa filmisait kiidab Everit miss Marple'i rollis

«Eesti filmi- ja teatrinäitleja Ita Everist sai kolmas inimene üldse, kes miss Marple'it filmis kehastas. Esmakordselt mängis ta seda rolli raamatu «Taskutäis rukist» ekraniseeringus, mis kandis teistsugust nime («Musträstaste saladus» - toim.). Eesti teatrilegend Ever on veel mänginud Shakespeare'i, Steinbecki, Ibseni ja paljude teiste ainetel tehtud tükkides. Ever avaldas Marple'ina piisavalt muljet, et mängida seda rolli uuesti 1990. aasta teleseriaalis «Miss Marple'i lood». 2005. aastal mängis Ever Marple'it viimast korda «Peegel mõranes» lavastuses,» meenutab Screen Rant kõiki kordi, kui meie seast mullu lahkunud Ever Marple'iks kehastus.