«Savvusanna sõsarad» võitis Ameerikas tugevas konkurentsis järgmise auhinna

New Yorgis baseeruv rahvusvaheline Alliance of Women Film Journalists on iga-aastaseid EDA auhindu jaganud 17 aastat. Auhind esindab professionaalsete naiskriitikute vaatenurki filmidele ja kinokultuurile filmimaailmas, kus naisfilmitegijate ja naiskriitikute arvamus on endiselt alaesindatud. Auhinnale saavad kandideerida naiste tehtud ning naistest rääkivad filmid. Parima dokumentaalfilmi kategooria auhind läks jagamisele «Savvusanna sõsarate» ja eesootavate Oscarite täispika dokumentaalfilmi kategooria suurfavoriidi, Netflixi levitatava «Ameerika sümfoonia» vahel.