Tarmo Kruusimäe: Veljo oli alati raamidest väljaspool

«Me olime laias laastus umbes 5-6 aastat igapäevaselt täiesti lahutamatud, tegime koos siiditrükki. Ma sain Veljoga tuttavaks 1983. aastal, kui ta ansambel Turistile särke tegi. Ma olin suur Turisti fänn ja tema trükkis neid, nii et mina semuna käisin ja tassisin neid mööda Eestit ringi. Ma olin nii suur fänn, et ma ei võtnud isegi vahelt, sest see oli minu jaoks justkui missioon,» meenutab Kruusimäe.