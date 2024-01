INTERVJUU ⟩ Metsatöll: meie kõige tuntumad lood võivad veel kirjutamata olla

Bändile ei meeldi aga elu eriti sedamoodi vaadata, nagu oleks neil olnud teatud kõrghetked, mida siis madalhetkedel meenutada, ent sellegi poolest vaatab bänd intervjuus tagasi nii olevikule kui ka tulevikule.

Teil lõppes oktoobri lõpus üks Euroopa tuur Skálmöldi ja Atavistiaga. On teil väsimus ka peal?

Markus Teeäär: Igasugune väsimus on juba mööda läinud ja võrreldes mõne teise meie tuuriga oli see nii lühike ka, et energia jäi üles. Me oleksime võinud veel esineda. Kümne kontserdiga saad ree peale ja siis on juba kõik korras. Sellisel ansamblil nagu meie ei teki ka mingit tuuriväsimust tegelikult. Tuled koju ja hakkad kohe asjatama.

Tõnis Noevere: Selline tunne on, et kümne kontserdiga saad alles oma töö selgeks, mida sa iga päev tegema pead, ja siis on juba kojuminek.

Raivo Piirsalu: Mina olin küll natukene väsinud, aga see on ka täitsa loomulik, et sa tuled tuurilt koju ja justkui teine elu hakkab pihta. Hommikul tõused vara, õhtul lähed varem magama ja see on kuidagi vastupidi, nagu oleks vahepeal kuskil mere taga käinud. Võtab tegelikult ikka aega aklimatiseeruda.