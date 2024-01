Eduard Wiiralti teosed vabanevad autoriõiguste alt

Eduard Wiiralti «Lamav tiiger» kolmes variandis. Vasakpoolsel on puu otsas kass.

8. jaanuaril möödus 70 aastat ühe Eesti armastatuima graafiku Eduard Wiiralti surmast. Ühtlasi tähendab see, et autoriõigused tema teoste reprodutseerimistele enam 1. jaanuarist 2025 ehk 70. aastat pärast surmast möödumist talle enam ei rakendu. Mida see tähendab?