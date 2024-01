Juba mõnda aega on Temnikova ja Kasela galeriis olnud avatud Jaan Toomiku näitus «Metsa pööre». Iseenesest ei ole väljapanek väga suur – seitse maali ja üks skulptuur –, aga on igati terviklik. Ühisnimetaja võiks olla see, et need tööd on valminud möödunud aastal maamajas Lääne-Eestis, kus kunstnik on pikalt üksi paigal olnud.