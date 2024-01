Leonard Bernsteini lugu ⟩ Ninaprotees ja biseksuaalsus juhivad tähelepanu kõrvale oluliselt

Loomulikult tahad «Maestrot» nähes kohe võrrelda seda Cooperi esimese muusikafilmiga, kus tema ekraanipartneriks oli megastaar Lady Gaga. «A Star is Born» ehk «Täht on sündinud» (2018) oli mitme varasema samanimelise filmi (1937, 1954, 1976) uusversioon ja remix.

«Maestro» on sammuke edasi autorifilmi poole, kuna siin on juba ka stsenaariumis rohkem Bradley Cooperi mõte töös olnud, stsenaarium on kirjutatud kahasse stsenaristi ja produtsendi Josh Singeriga. Kuid ka uus film keskendub pigem kuulsa paari omavahelisele suhtele, mitte niivõrd kuulsusele ja loomepiinadele.